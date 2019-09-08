2019/09/08 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من الضغوط الأميركية لزيادته..بغداد – الصباح الجديد: اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، ان العراق ملتزم باتفاق خفض الانتاج بالرغم من أن اجمالي انتاجه سيكون خلال الأيام المقبلة اقل مما انتجه خلال الأشهر الماضية.وجاء تصريح الغضبان هذا، قبيل مغادرته الى الامارات العربية لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يجدد إلتزامه باتفاق “أوبك” لخفض إنتاج النفط من اجل استقرار أسعاره العالمية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يجدد إلتزامه باتفاق “أوبك” لخفض إنتاج النفط من اجل استقرار أسعاره العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).