6842 متهما بترويج المخدرات في البلاد بين من نال عقابه ومن هو قيد التحقيق

2019/09/08 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تتصدر المحافظات بعدد المحكومين بغداد – الصباح الجديد: حلت البصرة في طليعة المحافظات العراقية لأعداد المتهمين المحكومين عن قضايا المخدرات، بينما كانت بغداد بجانبيها في المرتبة الثانية على الرغم من تصدرها عدد المتهمين ممن مازالوا قيد التحقيق، في وقت أرجع قاض عن البصرة أسباب استفحال ظاهرة المخدرات هناك إلى تنوع اساليب التهريب بتنوع المنافذ ...

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