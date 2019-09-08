2019/09/08 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اعلن فادي الشمري القيادي في تيار ” الحكمة ” الذي يتزعمه عمار الحكيم ان التيار يقوم حالياً باجراء مفاوضات مع قوى سياسية ومجتمعية بهدف اقناعها بالانضمام الى جبهة المعارضة .واكد الشمري في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان هذه الجبهة ستعلن برنامجها خلال اسابيع على ان يعلن عن اسماء المشاركين في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة يجري مفاوضات لتوسيع جبهة المعارضة وتشكيل حكومة ظل من 22 وزيرا) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة يجري مفاوضات لتوسيع جبهة المعارضة وتشكيل حكومة ظل من 22 وزيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).