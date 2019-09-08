ظريف: على الأجانب المهزومين مغادرة أفغانستان

2019/09/08 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن قناعته بأن على القوات الأجنبية المنتشرة في أفغانستان أن تغادر أراضيها، مؤكدا استعداد طهران للعمل مع أفغانستان حكومة وأحزابا.وفي تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” كتب الوزير الإيراني: “أشعر بقلق بالغ إزاء أفغانستان..الأجانب المهزومون يجب أن يغادروا وحرب بين الأشقاء يجب أن تنتهي، […]

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