العراق يرفع سعر خام البصرة الخفيف لآسيا في تشرين الاول

2019/09/08 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أفادت مصادر أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في تشرين الأول بمقدار 30 سنتا إلى 1.65 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي مقارنة مع الشهر السابق.ونقلت وكالة رويترز عن المصادر القول، ان سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته تحدد عند خصم […]

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