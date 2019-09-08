البياتي يصدر بيانا حول بعض التطورات على الساحة السياسية في كركوك

2019/09/08 | 22:19

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أصدر مسؤول منظمة بدر فرع الشمال السيد محمد مهدي البياتي، اليوم الاحد، بيان رسمي مهم حول تطورات الأحداث السياسية في كركوك وكل مايتعلق بشؤون التركمان

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