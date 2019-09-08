الخبير النفطي حمزة الجواهري للعهد: الاقليم ينتج النفط انتاجا جائرا

2019/09/08 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - 160 الف برميل هو مايصدر يوميا من حدود الاقليم الادارية .

- اقليم كردستان يصدر مايقارب 375 الف برميل من حقول كركوك يوميا .

- الاقليم

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