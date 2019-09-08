تفجيران يستهدفان كركوك شمال العراق

2019/09/08 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء الأحد، 8 أيلول/سبتمبر، بوقوع إنفجارين في محافظة كركوك، شمالي العراق....

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