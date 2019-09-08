2019/09/08 | 23:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء الأحد، 8 أيلول/سبتمبر، بوقوع إنفجارين في محافظة كركوك، شمالي العراق....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجيران يستهدفان كركوك شمال العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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