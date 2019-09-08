2019/09/08 | 23:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفكيك خلية ارهابية تضم 75 عنصرا كانت تنوي تنفيذ اعتداءات بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9gEpRHe-7tE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفكيك خلية ارهابية تضم 75 عنصرا كانت تنوي تنفيذ اعتداءات بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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