2019/09/08 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wn9kFJ5Dia4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار التاسعة | طريق التفاهمات السياسية.. إلى أين؟ | تقديم: د. زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار التاسعة | طريق التفاهمات السياسية.. إلى أين؟ | تقديم: د. زيد عبد الوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).