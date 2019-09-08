ضبط 10 أطنان من الأدوية مجهولة المصدر في ديالى

2019/09/08 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، أمس السبت، نتائج حملاتها على الصيدليات الوهمية خلال 2019.

وقال مدير إعلام الدائرة فارس العزاوي إن “نتائج الحرب على الصيدليات الوهمية في ديالى خلال 2019 تمثلت في إغلاق العديد من الصيدليات وضبط أكثر من 10 أطنان من الأدوية بعضها مجهول المصدر من قبل فرق الرقابة الصحية والتشكيلات الساندة لها”.

وأضاف العزاوي، أن “90% من ظاهرة الصيدليات الوهمية في بعقوبة انتهت حاليا”، لافتا إلى أن “الحملة انتقلت إلى مراكز الأقضية والنواحي وخاصة في مناطق الأرياف من أجل اتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين والمتجاوزين على لوائح العمل الصيدلاني”.

وأشار العزاوي إلى أن “المواطن يشكل عنصرا هاما في الحرب على الصيدليات الوهمية كون معلوماته وراء إغلاق 70% من الصيدليات من قبل فرق الرقابة الصحية”.

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