2019/09/08 | 23:10

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بغداد تحرز المركز الثاني على العراق بنسب النجاح في امتحانات المتوسطة

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاحد، عن احراز المركز الثاني على مستوى

العراق بنسب النجاح بما يخص امتحانات الدور الثاني للمرحلة

المتوسطة.

وذكرت المحافظة في بيان، إن "محافظة بغداد أحرزت المركز الثاني على

مستوى محافظات العراق بنسب النجاح بأمتحانات الدور الثاني للمرحلة

المتوسطة للعام الدراسي 2018-2019"، مبينة ان "هذه الإحصائية تبينت

بعد اعلان وزارة التربية لنتائج الامتحانات".

وأضافت ان "مديرية تربية الكرخ الأولى حققت المركز الثاني ومديرية

تربية الكرخ الثالثة على المركز الثالث على مستوى العراق بنسبة نجاح

بلغت 72% ، مؤكدا ان هذه النسبة متميزة ومرتفعة عن العام الدراسي

الماضي ".يذكر أن مديرية تربية كربلاء المقدسة حققت المرتبة الاولى بنسب

النجاح بـ75،10% تلتها الكرخ الاولى بـ72،75% ، ثم الكرخ الثالثة

بـ72،20%.

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