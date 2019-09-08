بالصور.. اللواء السابع ينظم مهرجانه الشعري السنوي الثالث عشر تحت شعار

2019/09/08 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات مهرجان الوفاء لرمز الوفاء في السابع من محرم الحرام 1441 هـ الذي ينظمه اللواء السابع في الحشد الشعبي بمشاركة واسعة لأبرز شعراء القصائد الشعبية وتحت شعار "الوفاء لرمز الوفاء".وقال آمر اللواء السابع جابر الموسوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "محافظة البصرة هي مدينة الشهداء والشعراء وهي رافد اساسي في صياغة المشهد ...

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