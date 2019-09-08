اللواء السادس بالحشد يقيم مجلس عزاء حسيني في

2019/09/08 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام اللواء السادس للحشد الشعبي مجلس عزاء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وذلك في قاعدة سبايكر حيث مقر اللواء السادس ويستمر المجلس حتى الثالث عشر من شهر محرم الحرام.وشهد مجلس العزاء محاضرة ألقيت على مسامع مجاهدي اللواء استحضر فيها الخطيب السيرة الحسينية العطرة وتضحيات الإمام الحسين "ع" وأهل بيته وأصحابه الكرام في ...

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