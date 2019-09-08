2019/09/08 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.نداء الكعبي

ذات يوم في احد شوارع القاهرة الشعبية وانا اسير برفقة صديقتي الصحفية من اريتريا واثناء سيرنا وسط صخب شوارع القاهرة وزحاماته وضجيج العجلات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحبك ياعراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحبك ياعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).