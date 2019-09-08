2019/09/08 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية خبراء مكافحة المتفجرات، اليوم الاحد، عن رفع وإتلاف عبوات ناسفة في الطريق المؤدي الى حديثة من صلاح الدين.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بعد ورود معلومات تفيد بوجود اجسام غريبة في الطريق المؤدي إلى قضاء حديثة في محافظة صلاح الدين”.واضافت “بعد تفتيش المنطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع عبوات ناسفة من طريق المؤدي لاى حديثة من صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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