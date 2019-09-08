وفد برلماني عراقي يرفض مشروع الكويت لإنشاء “جزيرة بحرية”

2019/09/08 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى وفد برلماني عراقي مكلف بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، الأحد، رفضه لمشروع الكويت لإنشاء جزيرة بحرية في منطقة

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