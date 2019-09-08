حرب ترامب على إيران منحت الصين أوراقاً لتحويل “الجمهورية الإسلامية” إلى دولة تابعة

2019/09/08 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الباحث في الشؤون الإيرانية، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أليكس فاتنكا، أن الصين قد تكون حليفاً خطيراً لطهران

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