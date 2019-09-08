مع بدء تسيير الدوريات التركية – الأمريكية المشتركة… ‏لعبة موسكو الطويلة مع أنقرة مستمرة في سوريا

2019/09/08 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد بدء تسيير الدوريات التركية – الأمريكية المشتركة شمال سوريا، بات واضحاً ان واشنطن تعيد سيناريو منبج نفسه مع أنقرة، مماطلةً وتسويفاً،

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