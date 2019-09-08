الصحّاف: موقف العراق من القضايا العربيّة يتلخّص بالدعوة إلى الحُلول السلميّة

2019/09/08 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية محمد علي الحكيم إلى القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية الذي يرأس العراق دورته الحالية.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف ان العراق سيدعو إلى بلورة مواقف مُوحّدة إزاء قضايا المنطقة، وتنسيق المواقف العربيّة، مؤكدا ان موقف العراق من القضايا العربيّة، والذي يتلخّص بالدعوة إلى الحُلول السلميّة، والإسراع في تنفيذها لإنقاذ الشعوب العربيّة من أزماتها، وإنهاء معاناتها.

دعا الصحاف الدول العربيّة إلى تقديم الدعم لجُهُود العراق في إعادة إعمار المُدُن المُحرّرة من تنظيم داعش الإرهابيّ، مبينا ان الخطاب العراقي سيتركز على أهمية استناد الشعوب العربية في سوريا، واليمن، وليبيا الى الحوار، وتجاوز الخلافات للتوصّل إلى بسط الأمن، وتثبيت الاستقرار.

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