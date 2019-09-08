2019/09/08 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8xyJc15c7Kg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | مدربو #المنتخب_الوطني جميعهم افضل من #كاتانيتش) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | مدربو #المنتخب_الوطني جميعهم افضل من #كاتانيتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).