2019/09/08 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند كتابة هذه السطور تظهر الساعة في ميدان “فلسطين” بطهران الأعداد 7607، وهو يمثل عدد الأيام لإبادة إسرائيل.المسألة ليست مسألة رغبة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل لـ ترامب وروحاني: إما اتفاق بشروطنا وإلا.. لن نخشى أحداً!) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل لـ ترامب وروحاني: إما اتفاق بشروطنا وإلا.. لن نخشى أحداً!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).