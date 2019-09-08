اعتقال موظفة سرقت عشرات الملايين رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة في حلبجة

2019/09/08 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على موظف في مديرية الرعاية والتنمية الاجتماعية في محافظة حلبجة باقليم كوردستان بتهمة سرقة 186 مليون دينار رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة في حلبجة.وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية كويستان محمد، بانه نتيجة اختفاء مبلغ 186 مليون دينار من رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة من مديرية الرعاية والتنمية الاجتماعية في حلبجة، تم تقديم موظف الى المحكمة، مبينة انه تم القاء القبض عليه باوامر قضائية بتهمة اختفاء المبلغ.ووفقا لمعلومات صحفية فان المتهم الرئيس في القضية امرأة وقد اعترفت بانها اخرجت المبلغ من الدائرة واعطتها لشخص اخر، الا ان ذلك الشخص اقفل هاتفه الخليوي ولا يرد على مكالماتها.

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