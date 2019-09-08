2019/09/08 | 23:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبانيا تسحق جزر فارو برباعية في تصفيات يورو 2020) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اسبانيا تسحق جزر فارو برباعية في تصفيات يورو 2020
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اسبانيا تسحق جزر فارو برباعية في تصفيات يورو 2020
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبانيا تسحق جزر فارو برباعية في تصفيات يورو 2020) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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