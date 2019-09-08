طائرة إيطاليا تحرز برونزية بطولة أوروبا للسيدات

2019/09/08 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أحرزت سيدات المنتخب الإيطالي لكرة الطائرة المركز الثالث في بطولة أوروبا 2019 للسيدات، إثر فوزهن على بولندا بنتيجة 3 - 0.

جاء ذلك ضمن مباراة المنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية، التي أقيمت، اليوم الأحد، في العاصمة التركية أنقرة.

ونالت سيدات إيطاليا الميدالية البرونزية، ليصل بذلك مجموع الميداليات التي حصلن عليها خلال النسخة الـ31 من البطولة هذا العام إلى 7، اثنتان منها ذهبية، وفضيتان و3 ميداليات برونز.

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