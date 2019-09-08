هل كان وضع إسرائيل أفضل حالاً… قبل نتنياهو؟

2019/09/08 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن كراهية بنيامين نتنياهو التي تكون مبررة أحياناً ومبالغاً فيها في أحيان أخرى، تبعث في الحياة المزاج القديم المحبوب في إسرائيل: الاشتياق

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