العراق يشارك بأعمال المؤتمر العلمي للاتصالات لعام ٢٠١٩ ببودابست

2019/09/08 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة الاتصالات، الاحد، عن مشاركة وفد برئاسة وزيرها نعيم ثجيل الربيعي بأعمال المؤتمر العلمي للاتصالات المنعقد في العاصمة الهنغارية بودابست.وقال المكتب الاعلإمي لوزير الاتصالات في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “من بين إحدى وعشرين دولة العراق يشارك بأعمال المؤتمر العلمي للاتصالات لعام ٢٠١٩ المنعقد في العاصمة الهنغارية […]

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