النقل تعلن ادخال رحلات اضافية بالتزامن مع ذكرى عاشوراء

2019/09/08 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة النقل العراقية ،اليوم الاحد، ادخال رحلات اضافية الى عدد من القطاعات الاقليمية والدولية التي يقصدها الناقل الوطني بالتزامن مع ذكرى عاشوراء الاليمة.وبينت الوزارة، في بيان تلقت / بدر نيوز/ ان “الرحلات ستشمل القطاعات (البحرين .بيروت .باكو .كويت .دسلدروف .برلين فرانكفورت .مومبي .احمد […]

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