مجلس ديالى: بعض المنظمات في المحافظة تورطت بدعاية انتخابية مبكرة

2019/09/09 | 00:03

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بغداد اليوم - ديالىكشف رئيس لجنة المنظمات في مجلس ديالى كريم الجبوري، الاحد، عن حجم المنظمات المتعاونة داخل المحافظة.وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "5% من المنظمات الدولية والمحلية العاملة داخل ديالى متعاونة وتعتمد معايير شفافة في كشف برامجها ومشاريعها وتتم عبر بوابة مجلس ديالى".واضاف الجبوري، ان "بقية المنظمات الاخرى تعمل دون اي تنسيق مع مجلس ديالى ولجنته المختصة وبعضها تورط للاسف في دعم دعاية انتخابية مبكرة لبعض الساسة وهذا امر غير مقبول"، لافتا الى ان "سمعة الكثير من المنظمات وخاصة الدولية على المحك واذا استمر الوضع هكذا سنكشف للراي العام كل الخروقات".واشار رئيس لجنة المنظمات في مجلس ديالى الى ان "جوهر عمل المنظمات هي الشفافية والاستقلالية في اداء البرامج الانسانية وخلطها في العمل السياسي خطا فادح مؤكدا بان لجنته لن تقبل بان تتحول البرامج الانسانية الى ادوات سياسية لاستثقطاب اصوات الناخبين بسبب ضغط بعض الساسة وهمينتهم على قرار بعض المنظمات ومنها الدولية".

بغداد اليوم- كركوك

كشف عضو مجلس محافظة كركوك، نجاة حسين، الاحد (8 ايلول 2019)، عن عدد المشاريع المتوقفة والمتلكئة في المحافظة فضلا عن الكلفة الاجمالية لتلك المشاريع.

وقال حسين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك مجموعة من المشاريع المت

بغداد اليوم - متابعة

أعلن قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة ايلام غرب ايران نور علي ياري، اليوم الاحد، ان اكثر من 20 ألف شخص يمرون يوميا عبر منفذ مهران الحدودي بين ايران والعراق.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن ياري قوله، تزامنا مع إلغ

بغداد اليوم - بغداد

قررت رئاسة جامعة الموصل، اليوم الأحد، تأجيل امتحانات الطلبة ليومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الحالي.

وذكرت رئاسة الجامعة، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئاسة الجامعة قررت تأجيل الامتحانات ليومي الاثن

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