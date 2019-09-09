عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج7

2019/09/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لقد أخبرن ذات الوجه المشرق والدتها وأبيها عن أفكار ذيلام المجنون وكيف أن السيدة سليلة أقنعته أن ما يحصل لا علاقة للرب به، لقد جن الرجل بجنون هذه العاهرة وأفكارها المعادية للرب، إنها ما زالت على عنادها وعداوتها للكاهن تريد أن تهدم بيت الرب وتوزعه للفقراء، كم هي ناكرة للجميل وعلى الشرطة أن تضعها في السجن بدلا من أن تكون بوقا للشيطان، سألت أمها أليس من الأفضل أن توضع العواهر في السجن بدلا من أن نمنح......

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