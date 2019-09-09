موريس صليبا - -الإسلام يُعرّيهِ بنو جِلدتِهِ

2019/09/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #موريس_صليبا حاورته شيارا ريغو [صدر في باريس مؤخرا كتاب عنوانه "الإسلام يُعرّيهِ بنو جِلدتِهِ" (L’islam mis à nu par les siens)، وهو كناية عن أنطولوجيا لكتّاب مسلمين حاليّين أو سابقين صدرت كتاباتهم بعد الحادي عشر من سبتمبر.جمع فيه واضعه السيّد موريس صليبا حوالي خمسين مقالا يتحدّث فيها أصحابها عن مواضيع تتركّز على الإسلام وما يرتبط به.للتعرّف على هذا الكتاب وأهدافه ومضمونه، أجرت السيّدة (شيارا ريغو) حوارا......

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