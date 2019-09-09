2019/09/09 | 00:12

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الفترة المقبلة ستشهد تغيرات في المناصب في البصرة !

الاحد

08

أيلول

2019 :

11:42 pm

30

رئيس لجنة الرقابة ومتابعة التخصيصات المالية في مجلس محافظة البصرة :

الفترة القادمة ستشهد استبدال او إعفاء او تثبيت عدد من مدراء الدوائر

الرسمية في المحافظة وذلك بحسب قانون 21 المعدل للمحافظات غير

المنتظمة باقليم وهو من صلاحيات محافظ البصرة ومجلس المحافظة .

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