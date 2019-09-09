انهيار الليرة السورية أمام الدولار: فقدت 35 في المئة من قيمتها خلال شهرين

2019/09/09 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا أسباب واضحة للانهيار الدراماتيكي المتسارع لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، أكثر من 35 في المئة فقدت الليرة من قيمتها أمام الدولار

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