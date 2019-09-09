امانة مجلس الوزراء تنفي تعطيل دوام يوم غد وتحدد عطلة عاشوراء

2019/09/09 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عطلة يوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار عليهم السلام.

ونفى مصدر في أمانة مجلس الوزراء تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] ، ان "ما تم تداوله بعض مواقع تواصل الاجتماعي في تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين".وأكد ان "عطلة يوم عاشوراء ستكون الثلاثاء المقبل"

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