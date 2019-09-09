بعد نفوق قطته.. يدفع 35 ألف دولار لـ

2019/09/09 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

على مدار السنوات الماضية، تمكنت شركة صينية من استنساخ عشرات الكلاب، لكنها أخيرا فعلت شيئا مختلفا: استنساخ قطة.

وفي التفاصيل التي أوردتها شبكة "فوكس

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