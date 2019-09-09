مدرب الطلبة: مشاكل النادي أربكت تحضيراتنا للدوري

2019/09/09 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مدرب الطلبة، ثائر جسام، إن المشاكل التي مر بها النادي وشكاوى اللاعبين السابقين، أثرت بشكل كبير على إعداد الفريق للموسم المقبل.

وأوضح جسام، في تصريح صحفي ان "إعداد الفريق للموسم المقبل متأخر جدا، على خلاف الأندية الأخرى، التي بدأت الإعداد مبكرا، وذلك بسبب شكوى عدد من اللاعبين للنادي.. البيان الذي صدر بشأن هبوط الفريق للدرجة الأولى عطل التدريبات وأربك التحضيرات".وواصل: "الطلبة عاود تدريباته وسيدخل معسكرا مغلقا في العاصمة بغداد، لمدة خمسة أيام، تتخللها مباراتان تجريبيتان..



الوقت قد لا يكون كافيا، لكننا نسعى بكل جهد لتجهيز الفريق لانطلاقة الدوري".يشار إلى أن الطلبة لم يسدد، حتى الآن، المبالغ التي قررها الاتحاد الآسيوي للاعبين، الذين قدموا شكاوى رسمية، وقد تُطبق العقوبة بإنزال الفريق إلى الدرجة الأولى، في حال عدم التسديد.انتهى

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