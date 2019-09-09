محمد الدايني : ندعو لمجلس حكم انتقالي برئاسة مقتدى الصدر بعد عزل عبد المهدي – فيديو

2019/09/09 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6106BC1C-61E1-416D-B35B-200AF4B4881Cيس عراق : دعا القيادي في جبهة الإنقاذ محمد الدايني و المقرب حاليا من رئيس المشروع العراقي جمال الضاري الى عزل عادل عبد المهدي وحكومته التي اتهمها بالفشل و إقامة مجلس حكم انتقالي بصلاحيات كاملة لرئاسة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر … اللقاء جاء في حوار مع قناة الرشيد في برنامج الاعلامي احمد الطيب […]

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