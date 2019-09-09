النجيفي: سحب الثقة عن عبد المهدي من أجل تلبية مطالب إيران

2019/09/09 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كثُر الحديث خلال الأيام الماضية بين الأوساط السياسية العراقية، عن سحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية #عادل_عبد_المهدي، بعد ثبوت فشله بتحقيق البرنامج الحكومي الذي تعهد به […]

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