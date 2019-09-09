العبادي و فؤاد حسين يبحثان تنسيق المواقف بين النصر والديمقراطي الكردستاني

2019/09/09 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي في مكتبه وزير المالية فؤاد حسين والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان المكتب الاعلامي للعبادي الذي تلقت[اين] سخة منه، بحث "مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلد وسير عمل الحكومة وموازنة 2020 والامور المالية والخطط والاستراتيجيات المستقبلية".وفي جانب اخر "جرى خلال اللقاء مناقشة تنسيق العلاقة والمواقف بين النصر والديمقراطي الكردستاني لتحقيق المصالح العامة للمواطنين".

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