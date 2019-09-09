2019/09/09 | 00:43

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شرطة كربلاء تنفذ عمليات استباقية قبل يوم العاشر من محرم الحرام

الاثنين

09

أيلول

2019 :

12:13 am

47

قائد شرطة كربلاء المقدسة من داخل مركز شرطة العباسية يعلن ان ابطال

المركز الغيارى وبمتابعة حثيثة من قبل ضابطهم الفذ يتمكنون من تنفيذ

40 مذكرة امر قبض وتحري صادرة من القضاء العراقي بقضايا جنائية

مختلفة، وجاء ذلك ضمن الممارسات الامنية والعمليات الاستباقية

الخاصة بخطة العاشر من محرم الحرام.

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