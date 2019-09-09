الجبهة التركمانية تدعو السياسيين للكف عن تصريحاتهم التحريضية تجاه كركوك

2019/09/09 | 00:51

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بغداد اليوم - بغداد

دان رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، الاحد، التفجيرات التي استهدفت المدنيين في مدينة كركوك، داعيا السياسيين للكف عن تصريحاتهم التحريضية تجاه المحافظة.

وقال الصالحي في بيان، "اننا كنا قد أكدنا مسبقا على اهمية الحفاظ على أمن واستقرار كركوك ودعونا مرارة رئيس مجلس الوزراء بأهمية اعطاء كركوك اولوية بملفها الأمني بعيدا عن المجاملات، واليوم شهدنا تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت المعزين باستشهاد الامام الحسين (عليه السلام) واخرى بشوارع وطرق بمدينة كركوك وهو استهداف للحياة والأمن والاستقرار".وتابع، "اننا في الوقت الذي نعزي أسر الشهداء، وندعو الله بالشفاء الجرحانا نقول للإرهابين ومن يطلق التصريحات التي تحرض على الارهاب والعنف وتتنبأ بما سيحدث بان عليهم الكف عن ذلك والا فسيكون المواطني كركوك موقفهم الحاسم، ولن تعود عقارب الساعة للوراء وأمن كركوك لا يمكن المساومة عليه".وأبدى الصالحي "استعداد الجبهة التركمانية بنقل الجرحى للعلاج في مستشفيات تركيا بما يخفف معاناتهم ويسهم في سرعة تماثلهم للشفاء".

بغداد اليوم- خاص

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بغداد اليوم _ بغداد

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بغداد اليوم - بغداد

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