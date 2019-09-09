ارشد الصالحي : محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم متورط بعمليات الاغتيال في المحافظة

2019/09/09 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اتهم رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم بالتورط بعمليات الاغتيال في المحافظة وبعلم الأحزاب الكردية .تصريحات الصالحي جاءت خلال لقاء مع قناة العهد وتعد اتهاما مباشرا لمحافظ كردي سابق بالقتل و الاغتيالات لم يسبق ان جاء بهذه الشدة فيديو

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