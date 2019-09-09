فلنستلهم ثورة الحسين (ع) في محاربة الفاسدين

2019/09/09 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الزهرة البياتي

يجمع المفكرون والفلاسفة والمتنورون والقادة السياسيون العظام والمنصفون وأصحاب الرأي والضمير الحي على أن ثورة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما

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