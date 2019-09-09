رغم ظروفه العسيرة.. العراق يستعيد عافيته ودوره في المنطقة

2019/09/09 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "العراق سيكون معبرا لحل أزمات المنطقة ولن يكون جزءا من الصراعات الدولية".

هذا ماقاله رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في كلمة له خلال افتتاح اعمال اجتماع لجنة

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