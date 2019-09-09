2019/09/09 | 00:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحادث سير..
مصرع مدير استخبارات الصالحية جنوبي بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحادث سير.. مصرع مدير استخبارات الصالحية جنوبي بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصرع مدير استخبارات الصالحية جنوبي بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحادث سير.. مصرع مدير استخبارات الصالحية جنوبي بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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