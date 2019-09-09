ترحيب بزيارة عبد المهدي إلى الصين

2019/09/09 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

قوبلت الزيارة التي ينوي رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي اجراءها الى الصين، بترحيب واسع عبر عنه عدد من الاقتصاديين، الذين اكدوا اهمية الزيارة في فتح افاق استثمارية واسعة مع الصين في مختلف المجالات.

وقال عضو مجلس الأعمال الوطني غدير العطار في تصريح صحفي، أمس الاحد: ان الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى الصين ستمهد لانطلاقة ثورة اقتصادية في العراق.

وقال العطار: ان “زيارة عبد المهدي إلى الصين نهاية الشهر الجاري، مهمة جدا للاقتصاد العراقي”، متوقعاً “تأسيس مشاريع كبرى مع الصين تكون انطلاقة لثورة اقتصادية مرتقبة في العراق”.

وأضاف عضو مجلس الاعمال، ان “من المرجح اتفاق عبد المهدي مع الشركات الصينية على مشاريع الطرق وسكك الحديد وتأسيس طرق دولية جديدة تربط العراق بدول الجوار، فضلاً عن انشاء مدن صناعية كبرى في جميع المحافظات”.

ودعا العطار”رئيس مجلس الوزراء إلى التباحث مع الشركات الصينية المتخصصة بالبناء العمودي للسكن من أجل ادخالها للعراق للشروع بمشاريع سكنية عمودية لحل أزمة السكن”، مبينا أن “الصين من الدول الأوائل في حل أزمة السكن عن طريق البناء العمودي”.

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