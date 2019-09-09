2019/09/09 | 01:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهي أخطر 7 طائرات حربية في العالم؟!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تحرص الجيوش الحديثة على امتلاك قوة جوية تضم العديد من الطائرات الحربية، التي يمكنها تنفيذ مهام جوية بداية من طائرات الإنذار المبكر، حتى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهي أخطر 7 طائرات حربية في العالم؟!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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