ركلة جزاء قاسية تمنح إيطاليا الفوز على فنلندا

2019/09/09 | 01:24

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حافظت إيطاليا على سجلها المثالي في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد أن احتسبت لها ركلة جزاء قاسية نفذها جورجينيو بنجاح لتفوز

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