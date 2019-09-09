نوزاد شيخاني يفوز بجائزة “أفضل فيلم” في مهرجان البرازيل السينمائي الدولي

2019/09/09 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليزيدي 24 – ريو دي جانيرو توج فيلم (تورن) من إخراج وإنتاج نوزاد شيخاني بجائزة “أفضل فيلم روائي طويل” في مهرجان البرازيل السينمائي الدولي وذلك في مراسيم حفل تتويج الأفلام الفائزة في المسابقة الرسمية للمهرجان التي أقيمت مؤخرا في مدينة “ريو دي جانيرو”.وفي كلمة ألقاها المخرج نوزاد شيخاني على منصة التتويج شكر فيها إدارة …

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