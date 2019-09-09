عاجل بالصور : غارات اسرائيلية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني وحشد شعبي عراقي في منطقة البوكمال السورية

2019/09/09 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : ناشطون: الغارات استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني و قوات حشد شعبي عراقية في منطقة البوكمال السورية ‏القصف على البوكمال السورية إستهدف مقار حزب الله و حركتي الأبدال وحيدريون.قناة الحدث السعودية : القصف استهدف ميليشيات عراقية جنوب البو كمال

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